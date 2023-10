Heidi Baci, rivelato cosa le avrebbe sussurrato all’orecchio in albanese il padre

Spettacolo

La frase in albanese del padre di Heidi Baci

Questa sera al Grande Fratello è successo veramente di tutto, soprattutto nel momento in cui il padre di Heidi Baci è entrato nella Casa. L’uomo ha voluto parlare con la concorrente a causa del suo rapporto con Massimiliano Varrese. Il papà lo ha criticato duramente perché è un uomo molto più grande della Baci:

“Sono venuto qui perché ti voglio bene, ci hai fatto felici. Dopo un po’ una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo devastati, ha alzato un polverone inutile. Tra te e un uomo più vecchio di me, tra poco andiamo in pensione. un pugnale nel cuore.

Mi sembri un’altra persona. Non sei riuscita ad alzare un muro con una persona che ti preme e ti mette sotto stress. Non ho parole. La mamma non ti guarda più da quel momento. Io sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia o di calpestare la tua dignità”.

A un certo punto ha anche abbracciato Heidi Baci sussurrandole qualcosa all’orecchio. Peccato però che lo ha fatto in albanese, sua lingua madre, e il pubblico non ha capito subito cosa significasse. Grazie agli utenti di Twitter, però, sappiamo che le ha detto:

“Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera”.

Il padre, successivamente, ha rifiutato il confronto con Massimiliano Varrese e se n’è andato. A questo punto Heidi è scoppiata in un pianto disperato affermando di volersene andare perché a causa sua la madre stava male.

Il conduttore l’ha rassicurata e vedremo che cosa accadrà nel prossimo futuro. Noi vi terremo aggiornati. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.