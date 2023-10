Spettacolo

16 Ottobre 2023

Beatrice Luzzi è la preferita al GF

La puntata di questa sera del GF affronterà come sempre dinamiche e attriti tra concorrenti, ma non mancheranno sorprese, tra cui l’ingresso di nuovi gieffini. Si tratta di Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti, pronti a scuotere gli animi della Casa più spiata d’Italia!

Ma come sempre è importante il televoto! In settimana i telespettatori sono stati chiamati infatti a votare la propria concorrente preferita tra le tre in nomination. Parliamo di Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin. Com’è andata stavolta?

La prima continua a vivere la sua conoscenza con Giuseppe Garibaldi, ma non manca scetticismo da parte dei loro compagni d’avventura. Ha anche ricevuto un emozionante aereo dai fan. Non mancano anche le discussioni che coinvolgono entrambi con gli altri protagonisti del GF. L’attrice venezuelana, invece, ha trascorso giornate più tranquille rispetto alle precedenti e ha cercato di essere utile ai propri compagni. Infine la chef, che ha affrontato delle giornate complicate a causa della nomination e si è trovata a discutere sia con Beatrice che con Letizia Petris.

Fatto un breve recap, torniamo su quello che è il responso del televoto.

Ma soffermiamoci sulle percentuali del GF: Beatrice Luzzi, che come abbiamo detto è la preferita del pubblico, ha ottenuto il 64% di voti. A suo seguito troviamo Rosy che vanta invece il 27% di preferenze. Fanalino di coda è Grecia con il 9%. Beatrice ha condannato poi al televoto Rosy.

Questa quindi la decisione del pubblico.