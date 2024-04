Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Aprile 2024

Grande Fratello

In queste ore, in una recente intervista, Vittorio Menozzi ha rivelato in che rapporti è con Beatrice Luzzi dopo il GF

Beatrice Luzzi non ha partecipato alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi. Quest’ultimo, pochi giorni dopo, ha rilasciato un’intervista nella quale ha spiegato in che rapporti è con l’attrice.

La rivelazione di Vittorio Menozzi

Alcuni giorni fa Vittorio Menozzi ha festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno e ha invitato diversi ex concorrenti del Grande Fratello. Abbiamo potuto vedere Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Rosy Chin e Greta Rossetti, per citarne alcuni.

Tanti però sono stati gli assenti, in quanto diversi ex gieffini non si sono presentati anche se i fan se lo aspettavano. Tra questi, per esempio, Beatrice Luzzi che è stata una buona amica per il modello durante il percorso all’interno del reality. Nonostante alcuni attriti, che nelle amicizie possono capitare, i loro follower pensavo che l’attrice si sarebbe presentata.

Di conseguenza si sono diffusi alcuni rumor sulla fine del loro rapporto, ma Vittorio Menozzi stesso ha chiarito che non ci sono attriti tra loro. L’attrice rimarrà per sempre una persona importante nella sua vita e nessuno potrà mai sostituirla. In più l’ex gieffino ha spiegato di sentirla molto spesso, insieme a un folto gruppo di ex inquilini, come ha spiegato durante un’intervista con Coming Soon:

“Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro.

Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima”.

Questo non spiega perché Beatrice non fosse presente al compleanno di Vittorio Menozzi, ma di sicuro la ragione non coincide con degli ipotetici scontri. Adesso non ci resta che aspettare per capire se la Luzzi romperà il silenzio per fare chiarezza sui motivi della sua assenza.