Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Maggio 2024

Nella serata di ieri Enrico Mentana ha commentato la nota ufficiale con la quale La7 è intervenuta nella polemica che ha coinvolto il giornalista e Lilli Gruber.

Nei giorni scorsi è scoppiata una polemica tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, che ha lamentato in diretta il ritardo della messa in onda di ‘Otto e Mezzo‘ a causa dei tempi dilatati del TGLa7. A tutto ciò è seguita una risposta del collega prima sui social e poi all’interno del telegiornale stesso.

In questo caso ha chiesto una presa di posizione da parte dell’azienda e a distanza di poche ore i vertici hanno rilasciato una nota ufficiale. Ieri sera, quindi, Enrico Mentana ha voluto leggerla in diretta per poi commentarla insieme ai telespettatori, aggiungendo le sue scuse verso tutti coloro che si potrebbero essere sentiti “toccati negativamente“:

“Abbiamo controllato che non ci fosse lo spot contro l’incontinenza prima di riprendere la linea. La7 ha preso posizione sulle discussioni interne che ci sono state e vi leggo il comunicato. […] Aggiungiamo che ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente dalla polemica, che è nata perché accusati di qualcosa di non vero.

Ho letto ancora oggi che c’è stato un quarto d’ora di sforamenti, ma il telegiornale non sfora più di cinque minuti. Anzi, per quanto riguarda lunedì scorso, l’8 aprile ha avuto la stessa durata. Non c’è altro da aggiungere, non accusiamo nessuno e non vogliamo essere accusati. Buon divertimento”.

Questo dovrebbe essere l’epilogo della polemica nata tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana. Non sappiamo che la collega deciderà di rispondere a sua volta, ma nel caso in cui dovesse succedere non esiteremo a tenervi informati. Per il momento però possiamo considerare conclusa questa spiacevole situazione che ha visto coinvolti due nomi molto importanti dell’informazione televisiva.