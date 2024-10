In diretta durante la puntata una battuta di Alfonso Signorini, a cui ne è seguita una di Carmen Russo hanno fatto sbottare Beatrice Luzzi

Non ha gradito Beatrice Luzzi. Ieri durante la diretta del Grande Fratello, una battuta fatta dal conduttore Alfonso Signorini ha provocato una sua reazione: “Ma la smettiamo?”.

Beatrice Luzzi sbotta in diretta

Il Grande Fratello è tornato ieri sera su Canale 5 con un nuovo appuntamento. Parte dei blocchi della puntata sono stati dedicati a Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, lì ospite della Casa per suo marito. Durante l’intervista doppia, però, la showgirl mentre parlava con Alfonso Signorini ha fatto una battuta su Beatrice Luzzi, che non ha per nulla gradito e risposto a tono.

Tutto ha avuto origine quando il conduttore, curioso, ha domandato a Carmen Russo quando lei ed Enzo Paolo Turchi si sono ritagliati un momento d’intimità tutto per loro e hanno fatto l’amore. Inizialmente Carmen è parsa un po’ in imbarazzo, per poi confidare che è accaduto due sere prima proprio nella Casa del Grande Fratello. La notizia non ha sconvolto solo Signorini e lo studio intero, ma ha lasciato senza parole anche il pubblico a casa.

Il presentatore a quel punto ha tirato in ballo Beatrice: “La Luzzi è una santa a confronto”. Di tutta risposta Carmen Russo ha ribattuto sostenendo di essere “autorizzata” a differenza . Proprio questo ha quindi scatenato la reazione dell’opinionista che non è riuscita a fare finta di nulla: “Ma la Luzzi non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire….”.

Carmen Russo allora resasi conto forse di aver detto qualcosa di troppo, ha cercato di riprendersi con: “Qualche bacio, magari…”; Beatrice Luzzi dalla sua però ha puntualizzato: “Ma due….. a noi non ce l’hanno data la stanzetta”. Battuta questa che ha provocato la risata di Alfonso Signorini e l’applauso del pubblico.

Il momento ha fatto molto discutere non solo in studio. Beatrice Luzzi infastidita per la battuta di troppo, ma anche sui social se n’è parlato e il pubblico ha espresso il proprio parere.