Questa sera nel corso della diretta del Grande Fratello Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno fatto una rivelazione piccante, raccontando di aver fatto l’amore all’interno della casa.

La confessione di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

In questa settimana a vivere all’interno della casa del Grande Fratello come ospite è stata Carmen Russo, che ha fatto una sorpresa a Enzo Paolo Turchi. I due così si sono finalmente ritrovati, con grande gioia del pubblico, e in questi giorni ci hanno regalato momenti indimenticabili. Stasera nel mentre, nel corso della nuova diretta, Carmen ha dato la sua versione dei fatti sulla crisi con suo marito, facendo chiarezza una volta per tutte e mettendo la parola fine alla questione.

La coppia si è infatti chiarita e poco dopo è accaduto qualcosa di inaspettato. Alfonso Signorini ha infatti deciso di fare un’intervista doppia alla Russo e a Turchi, durante la quale i due hanno fatto una rivelazione piccante. Il conduttore ha chiesto infatti alla ballerina e al coreografo quando avessero avuto l’ultimo rapporto intimo.

A quel punto Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno confermato, imbarazzati, di aver fatto l’amore due giorni fa, proprio nella casa del Grande Fratello. Signorini e l’intero studio sono così scoppiati a ridere e non è mancato un grande applauso per la coppia.

Poco fa nel mentre Carmen ha ufficialmente lasciato la casa e ha salutato il suo Enzo Paolo.