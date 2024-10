Questa sera è andata in onda l’ottava puntata del reality di Canale 5 che vede al centro le dinamiche degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Ma chi sono i nominati del Grande Fratello nella puntata di lunedì 14 ottobre 2024? Ecco chi è finito al televoto dopo le nomination.

I nominati del Grande Fratello del 14 ottobre 2024

L’ottava puntata del Grande Fratello ha avuto inizio con un simpatico balletto da parte di tutti i concorrenti sotto la guida attenta di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Poi si è passati a un chiarimento sul rapporto tra Yulia e Giglio, per andare a scavare ancora nella relazione di Lorenzo Spolverato con Helena Prestes. Non sono mancate le sorprese, come per esempio quella fatta a Ilaria Galassi da parte della signora alla quale faceva da badante.

Momento di chiarezza anche tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, il quale aveva espresso le sue perplessità in merito alla relazione con la moglie nelle passate puntate del reality. Gli immuni, perché preferiti dalla casa, sono stati Enzo Paolo, Giglio e le Non è la Rai. Cesara ha reso immune Iago Garcia, mentre Beatrice ha scelto Maria Vittoria. Poi hanno avuto inizio le nomination:

Luca Calvani ha nominato Lorenzo Spolverato

Amanda ha nominato Helena Prestes

Javier ha nominato Lorenzo Spolverato

Yulia Bruschi ha nominato Amanda Lecciso

Clayton ha nominato Jessica

Jessica ha nominato Yulia Bruschi

Tommaso ha nominato Yulia Bruschi

Shaila Gatta ha nominato Amanda Lecciso

Lorenzo Spolverato ha nominato Shaila Gatta

Helena ha nominato Amanda

Maria Vittoria ha nominato Shaila

Iago ha nominato Lorenzo

Giglio ha nominato Clayton

Le Non è la Rai hanno nominato Helena

Enzo Paolo ha nominato Amanda

Alla fine abbiamo scoperto chi sono i concorrenti nominati nella puntata del 14 ottobre 2024 del Grande Fratello. Si tratta di Amanda, Lorenzo Shaila e Yulia.