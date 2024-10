La scorsa settimana, in diretta al Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi ha parlato di una presunta crisi con Carmen Russo. Stasera però la ballerina ha dato la sua versione dei fatti, facendo chiarezza sulla situazione.

La versione di Carmen Russo

In questa settimana Carmen Russo ha avuto modo di vivere nella casa del Grande Fratello, per trascorrere del tempo con suo marito Enzo Paolo Turchi. Nel corso della scorsa diretta però, dopo aver incontrato la ballerina, il coreografo ha parlato di una presunta crisi con sua moglie, che ha fatto preoccupare tutti i fan della coppia. Negli ultimi giorni tuttavia i due si sono ritrovati e si sono mostrati complici, affiatati e innamorati, facendo tirare un sospiro di sollievo al pubblico.

Questa sera però a dare la sua versione sulla crisi con Enzo Paolo è stata proprio Carmen, che ha così fatto chiarezza una volta per tutte. La Russo tuttavia ha tranquillizzato i telespettatori, affermando immediatamente: “Non è successo assolutamente nulla. Io lo amo come il primo giorno e lo amerò sempre. Per me è tutto, è la mia vita”.

Ma da cosa derivano dunque le insicurezze di Enzo Paolo Turchi? Carmen Russo ha provato a rispondere anche a questa domanda: “Ha dei momenti in cui pensa che gli debba succedere qualcosa. In lui prevalgono le cose negative. […] Anche io non riesco più a fare quello che facevo anni fa. Accetto la mia situazione e i miei anni”.

Parole non dette per anni che trovano però le rassicurazioni che solo un grande amore può dare ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/z5J3lGB0hE — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 14, 2024

Poco dopo così Carmen ed Enzo Paolo si sono finalmente chiariti. La ballerina ha provato a rasserenare suo marito e tra i due sembrerebbe essere ritornato il sereno.