Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Grande Fratello

Dopo l’eliminazione di Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi sbotta contro alcuni compagni e scoppia la lite in diretta

Pochi minuti fa Vittorio Menozzi è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello. A quel punto Beatrice Luzzi ha sbottato contro alcuni concorrenti ed è scoppiata la lite.

La reazione di Beatrice Luzzi

Stasera inaspettatamente a lasciare la casa del Grande Fratello è stato Vittorio Menozzi. Poco dopo che il modello ha varcato la porta rossa però a sbottare contro alcuni dei suoi compagni è stata Beatrice Luzzi. L’attrice infatti, dopo aver visto Letizia Petris in lacrime ha affermato visibilmente stizzita: “Adesso piange? Parliamoci chiaro. Qui esce chi viene eliminato. Ricordiamocelo. Certamente non l’ho nominato io”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Beatrice ha nuovamente perso le staffe e ha così aggiunto: “Questa volta vi vieto di attribuirmi la responsabilità, avete detto ‘c’è l’ha fatta pure stavolta’, sappiate che l’uscita di Vittorio è un dolore grande per me”.

A quel punto è partita però la lite. A replicare alle dichiarazioni di Beatrice Luzzi è stata infatti Perla Vatiero, che ha affermato: “Ma ti vedi con quali occhi lo dici? Sei una persona aggressiva. Noi siamo persone libere”. Ma non solo. A dire la sua è stata anche Anita Olivieri, che ha dichiarato: “Tu non puoi vietare niente a nessuno. Siamo in Italia, un paese democratico. Io posso dire quello che voglio”.

