La sorella di Perla interviene sui social e si scaglia contro Beatrice Luzzi

Debora Parigi | 26 Gennaio 2024

Grande Fratello

Continuano gli attacchi social nei confronti di Beatrice Luzzi dopo le ultime vicende avvenute in Casa. Infatti la mamma di Greta è intervenuta per difendere la figlia dalle parole che l’attrice ha usato. Adesso è arrivato anche il commento della sorella di Perla. Vediamo quindi cosa è accaduto.

Il post social della sorella di Perla contro Beatrice Luzzi

Ieri sera Beatrice Luzzi, parlando con Stefano e Vittorio, è andata contro Greta ricordando la sua esperienza a Temptation Island. L’attrice della coinquila ha infatti detto: “Dai, quella è andata a fare la tentatrice a Temptation Island, ora si sconvolge per una battuta. Ti ha fatto delle avance sfacciate a te, sappiamo benissimo quanto è smaliziata. A chi vogliamo prendere in giro”.

Questa cosa ha avuto una reazione da parte della mamma di Greta. La signora è intervenuta sui social con un video: “Hai una certa età, sei anche più grande di me. Vorrei vederti da vicino per dirtene quattro. In casa ti mancava solo la scopa, per il resto sei corsa dietro a tutti. Hai più tu della tentatrice che mia figlia, che ha 25 anni”. E poi ha aggiunto: “Complimenti a Vittorio. Sei molto più maturo di Beatrice, che è vergognosa. Istigatrice ok, ma sei anche una mamma, Non sei un esempio bello per chi guarda. Io non avrei mai fatto una roba del genere. Devo dire che qualche problema ce l’ha. Comunque ho un conto in sospeso con lei. Aveva parlato male anche di me”.

Adesso arriva un alto post contro Beatrice Luzzi e questa volta è da parte di Loana, la sorella di Perla. Il suo intervento è sempre legato a quel dialogo di ieri sera dove a un certo punto l’attrice ha sparlato anche della Vatiero. Ma in particolare, la sorella è andata a puntare il dito sull’uso delle parolacce da parte di Beatrice.

Nel video presente nella breve storia pubblicata sul profilo Instagram di Loana, si sente Beatrice che dice “però po*ca pu**ana”. In pratica la maggiore delle sorelle Vatiero ha fatto notare che le parole brutte le usa anche la Luzzi e non solo Perla. Spesso l’ex di Mirko viene infatti accusata di essere un po’ sboccata quando parla e usare parole poco carine.