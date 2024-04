NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Aprile 2024

Grande Fratello

Dopo la finale del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha deciso di prendersi del tempo per sé stessa ed è così sparita dal radar degli ex inquilini del GF (fatta eccezione di due).

La scelta di Beatrice Luzzi

Sappiamo tutti che Beatrice Luzzi è stata una delle più grandi protagoniste di questo Grande Fratello e di certo in molti sono rimasti delusi dalla sua non vittoria. L’attrice si è infatti classificata al secondo posto dietro Perla Vatiero, tuttavia i fan non hanno mai smesso di supportarla e sostenerla.

Solo qualche giorno fa Beatrice è stata anche ospite a Verissimo e durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha commentato il suo secondo posto, affermando:

“Io ci tenevo per i miei figli. Non ho provato nessun sentimento di sconforto o di rabbia. Soltanto il pensiero che loro saranno delusi. Per quanto mi riguarda non ho sentito un’emozione di rabbia. In quel momento guardavo lo spettacolo un po’ da fuori perché percepivo che non avrei vinto. Se sono soddisfatta dell’esperienza al GF? Diciamo che se avessi vinto ne sarebbe valsa di più la pena. L’avrei potuta giustificare a me stessa più facilmente”.

Nel mentre da quando il Grande Fratello è terminato sembrerebbe che Beatrice Luzzi abbia deciso di dedicarsi unicamente alla sua famiglia e che sia letteralmente sparita dal radar degli ex inquilini del GF. Proprio in queste ore infatti la stessa Fiordaliso ha ammesso di non aver ancora sentito l’attrice, nonostante tra le due fosse nata una bellissima amicizia. Pare però che solo due ex concorrenti siano in contatto con Beatrice: Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi.

Si tratta naturalmente di un semplice periodo di transizione questo per la Luzzi. L’attrice infatti aveva già spiegato che dopo aver lasciato il reality si sarebbe presa del tempo per sé stessa e per la sua famiglia, dopo mesi di assenza da casa.