Tensione tra Perla e Mirko durante un’intervista di coppia: non mancano le frecciatine

Andrea Sanna | 3 Aprile 2024

Grande Fratello

Durante l’intervista insieme a Casa Chi non sono mancate frecciatine tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, tornati a essere ufficialmente una coppia dopo il Grande Fratello.

Frecciatine tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Una settimana dopo la fine del Grande Fratello non mancano le notizie sugli ex inquilini. Perla Vatiero e Mirko Brunetti (tra le coppie più amate di questa edizione) sono stati ospiti della nuova puntata di Casa Chi. L’amore tra i due procede a gonfie vele, ma nel corso della chiacchierata non sono mancate frecciatine sul famoso look senza camicia indossato da Mirko, così come i messaggi in codice tra Perla e Alessio Falsone.

La giornalista Azzurra Della Penna, curiosa, ha chiesto a Mirko Brunetti se avesse provato fastidio vedere qualcun altro corteggiare Perla al GF. Senza girarci troppo intorno, lui ha risposto:

“Forse nell’ultimo periodo. Infatti poi sono rientrato volentieri in gioco. Volevo il mio tempo per prepararmi a dichiararmi. Mi sono reso conto che forse non avevo molto tempo“.

Dalla sua invece Perla Vatiero ha negato l’interesse per Alessio e ha spiegato se le piace piacere. Alla sua maniera la vincitrice del Grande Fratello ha fatto sapere che “vuoi o non vuoi” fa parte dell’essere donna. Secondo lei molto dipende anche da come una persona apprezza i complimenti che le vengono fatti, così come il modo di atteggiarsi e approcciare a chi ti sta intorno:

“Io però tendo ad avere molto distacco, ma proprio dall’uomo in generale. Non sono una che si apre tanto e resto molto sul mio“, ha detto con convinzione Perla Vatiero.

Da queste parole ne è arrivata una prima frecciatina da parte di Mirko Brunetti: “Distacco? Oddio, non è sembrato”. Ma la risposta di Perla Vatiero alla stoccata non si è fatta di certo attendere: “Non penso che sia vero quello che dici. Comunque non ho avuto nessun contatto fisico con quella persona. Non sono una che bacia e abbraccia tutti“.

Dal canto suo Perla Vatiero ha fatto sapere di non aver fatto di certo ritorno nella Casa per riprendersi Mirko Brunetti, bensì per fargli capire chi è, quel che aveva perso e farsi riconoscere da lui. L’intenzione dell’ex gieffina era quella di far ricredere il suo fidanzato sulla sua crescita persona e cambiamento dopo quanto accaduto a Temptation Island.

“Poi è normale, io sapevo che l’amore non era finito e che poteva riaccendersi. Non mi capacitavo del fatto che non avessimo avuto un vero confronto”, ha ammesso ancora Perla Vatiero.

La ragazza salernitana ha aggiunto anche che le piacerebbe molto lavorare in coppia con il suo fidanzato Mirko Brunetti, anche perché stare separati potrebbe portare a dei problemi: “Basta una giacca”, in riferimento alle foto di Mirko senza camicia.

Il siparietto tra i due ha però molto divertito i fan, che sono felici di questa pace ritrovata tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti (nonostante le frecciatine).