Stefano D'Onofrio | 1 Aprile 2024

Grande Fratello

Ospite della puntata speciale di Verissimo dedicata al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha commentato il suo lungo percorso all’interno della casa e ha parlato della sua mancata vittoria.

La prima intervista di Beatrice Luzzi

Dopo 197 giorni all’interno della casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi è finalmente ritornata alla sua vita. Protagonista indiscussa dell’edizione numero 17 del reality, Beatrice è stata al centro di numerose dinamiche e non si è mai sottratta a confronti e a contrasti con i suoi coinquilini.

Grazie al suo carattere e alla sua onestà intellettuale in molti hanno iniziato a fare il tifo per lei. Nonostante fosse la favorita alla vittoria la Luzzi si è dovuta “accontentare” del secondo posto alle spalle di Perla Vatiero. “Sei arrivata seconda ma in tanti speravano nella tua vittoria”, le ha fatto notare Silvia Toffanin durante la puntata speciale di Verissimo dedicata al Grande Fratello.

“Soprattutto i miei figli. Io ci tenevo per loro. Non ho provato nessun sentimento di sconforto o di rabbia. Soltanto il pensiero che loro saranno delusi – ha spiegato l’attrice – Per quanto mi riguarda non ho sentito un’emozione di rabbia. In quel momento guardavo lo spettacolo un po’ da fuori perché percepivo che non avrei vinto“.

A domanda diretta della Toffanin se fosse soddisfatta della lunga esperienza al GF, la Luzzi ha risposto con onestà: “Diciamo che se avessi vinto ne sarebbe valsa di più la pena. L’avrei potuta giustificare a me stessa più facilmente“.

Durante l’intervista Beatrice Luzzi (che ha ricevuto una sorpresa da Giuseppe Garibaldi) ha parlato del suo carattere e ha fatto una sorta di autoanalisi spiegando qualcosa in più di sé stessa. “Sicuramente io sono un po’ cruda che non significa essere né cattivi, né sgarbati, né irrispettosi“, ha spiegato.

“Essere crudi vuol dire avere il coraggio di dire la verità come è, lì per lì fai male ma costruisci. Ho visto alcuni dei miei coinquilini riconoscermi di avergli trasmesso qualcosa di importante. E probabilmente questo è arrivato al pubblico. Bisogna imparare a dire ogni tanto cose un po’ scomode che lì per lì fanno male ma che poi fanno crescere. Io con i miei figli un po’ sono così“, ha aggiunto la Luzzi.