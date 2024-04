Francesca Fagnani graffia l’auditel! Record d’ascolti per il ritorno di Belve

NEWS

Nicolò Figini | 3 Aprile 2024

Belve

Ieri sera, martedì 2 aprile 2024, è andata in onda su Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di Belve. Andiamo a scoprire quanto ha guadagnato in termini di ascolti l’appuntamento e mettiamolo a paragone con quelli dello scorso anno.

Gli ascolti della prima puntata di Belve nel 2024

Subito dopo le vacanze di Pasqua, martedì 2 aprile 2024, ha avuto inizio una nuova edizione di Belve. La prima puntata ha coinvolto dei volti molto noti della politica e dello spettacolo: Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè. Quest’ultima, per esempio, ha commentato una sua vecchia frase riguardante Pino Daniele e Albano. Poi ha anche raccontato di quando ha messo un punto alla storia con l’ex marito Bjorn Borg.

Una puntata ricca di dichiarazioni che sono riuscite a interessare una grande fetta di pubblico. Per tale ragione i telespettatori hanno cominciato a chiedersi quali siano i dati relativi agli ascolti TV della trasmissione di Francesca Fagnani.

A riportare i dati Auditel ci ha pensato anche il sito Davide Maggio, il quale scrive che Belve ha totalizzato 1.815.000 spettatori con il 10,4% di share. Come si poteva prevedere non è riuscito a superare l’incontro di Coppa Italia (4.871.000 spettatori e 24,1% di share) ma ha battuto, per esempio, Le Iene (1.463.000 spettatori e 10,2% di share).

La prima puntata della nuova edizione, in onda martedì 2 aprile 2024, è riuscita a superare anche il debutto a settembre dello scorso anno. In quell’occasione gli ospiti sono stati Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona e gli ascolti avevano segnato 1.637.000 spettatori e uno share pari al 10%.

Quello di quest’anno è quindi un vero e proprio record se si mettono a paragone tutte le edizioni di Belve in prima e in seconda serata. Ora tutti i fan sono in trepidante attesa per l’intervista a Fedez, la quale dovrebbe venire trasmessa la prossima settimana.