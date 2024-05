Anita e Alessio si dicono addio, arriva la stoccata di Beatrice Luzzi (che lo aveva previsto) – FOTO

NEWS

Debora Parigi | 28 Maggio 2024

Grande Fratello

Vi abbiamo raccontato della fine della storia d’amore tra Anita e Alessio, ex concorrenti del Grande Fratello. Su di loro la prima a credere poco alla veridicità del rapporto era stata Beatrice Luzzi. E proprio dopo la notizia, c’è stato il commento dell’attrice seconda classificata. Ecco cosa ha detto.

L’intervento di Beatrice Luzzi dopo la fine della storia tra Anita e Alessio

Tra le coppie nate dentro la Casa del Grande Fratello c’è (o meglio c’era) quella formata da Anita e Alessio. I due si erano messi insieme verso la fine dell’edizione del reality, poco prima dell’eliminazione di lei. Chi aveva sempre poco creduto a questa relazione era Beatrice Luzzi che più volte aveva detto che fingevano per via del gioco e che comunque non sarebbero durati.

Su questa cosa erano intervenuti anche i diretti interessati, in particolare Alessio che aveva quasi lanciato una scommessa su chi sarebbe stata la prima coppia a lasciarsi. Ma perché parliamo al passato? Perché la prima coppia a lasciarsi dopo il GF è stata proprio quella di Anita e Alessio. E lo ha annunciato lei nel giorno del suo compleanno con una storia Instagram.

Quindi Beatrice Luzzi aveva ragione quando diceva che i due non sarebbero durati fuori dalla Casa. E proprio dopo la notizia è anche arrivato il commento (più o meno) dell’attrice. In realtà lei ha pubblicato una storia su Instagram che, per chi ha seguito attentamente la sua edizione del Grande Fratello, si è capito subito che fosse una frecciatina bella e buona alla fine della relazione.

Come si vede da questa foto, Beatrice ha mostrato un abito che aveva indossato al GF durante la festa dei supereroi a gennaio. La Luzzi aveva vestito i panni de “La Visionèr”, cioè colei che prediva il futuro. In pratica ha voluto dimostrare, senza fare nomi, che aveva ragione.