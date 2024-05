Marco Maddaloni diventa scrittore e pubblica un libro sulla sua vita

NEWS

Debora Parigi | 28 Maggio 2024

Grande Fratello

L’ex judoka Marco Maddaloni, dopo la sua ultima esperienza televisiva al Grande Fratelli, ha pubblicato un libro sulla sua vita. Il campione ha mostrato la sua biografia attraverso i canali social. E sono arrivati anche i primi commenti da parte di ex suoi coinquilini della Casa più spiata d’Italia.

Uscito il libro di Marco Maddaloni

Si intitola “L’anima del campione” ed è il libro che Marco Maddaloni ha deciso di pubblicare riguardo la sua vita. Il campione di judo ha raccontato in queste pagine tutto se stesso, la sua vita fatta di successi, momenti belli, ma anche situazioni forti che lo hanno formato. Nella sinossi dell’autobiografia si legge infatti:

“Spontaneità, forza e determinazione sono solo alcune delle qualità che emergono dalle appassionanti pagine del libro L’anima del campione di Marco Maddaloni. Un racconto tramite il quale è possibile seguire le varie tappe della carriera sportiva del judoka, del suo vissuto personale e della sua sfera privata, e in cui non è solo l’atleta a risaltare, ma anche l’uomo”.

Uscito in tutte le librerie digitali e fisiche il 17 maggio, Maddaloni lo ha mostrato oggi sui social, invitando i suoi fan all’acquisto. Felice e orgoglioso di questo lavoro, il judoka spera di trasmettere a chi leggerà il libro tutto quello che lui ha vissuto e provato negli anni.

E i complimenti e i ringraziamenti a Marco Maddaloni sono arrivati anche da parte di alcuni ex suoi cinquilini del Grande Fratello. Tra questi c’è Perla Vatiero che ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto del libro rivelando di averlo ricevuto proprio da Maddaloni con tanto di dedica. La vincitrice del GF ha ringraziato il suo ex compagno di avventura e ha scritto: “La dedica la tengo per me. Oltre ad essere un Campione, per me sei stato un esempio. Fortunata ad averti avuto in un percorso di crescita così importante per me”.