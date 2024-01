Beatrice Luzzi, il televoto è annullato! Il GF scrive un messaggio di cordoglio all’attrice

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Gennaio 2024

Grande Fratello

Purtroppo questa mattina è giunta la notizia della scomparsa del signor Paolo Luzzi, padre di Beatrice Luzzi. L’attrice per tale ragione ha lasciato la Casa del Grande Fratello. Ma cosa succederà ora con il televoto, sarà annullato? A intervenire è stato il programma.

Televoto annullato per l’uscita di Beatrice Luzzi

Questa mattina come un fulmine a ciel sereno è giunta la notizia della morte del padre di Beatrice Luzzi. Proprio recentemente l’attrice aveva lasciato la Casa per qualche giorno per stare vicina alla sua famiglia. Lei stessa aveva spiegato che il papà aveva affrontato un intervento chirurgico ma che tutto si era risolto nel migliore dei modi.

Allo stesso tempo Beatrice Luzzi aveva affermato però che avrebbe potuto lasciare il programma in qualsiasi momento se ci fossero state complicazioni. E purtroppo si è verificato il peggio. Sui social si è diffusa rapidamente la notizia dell’abbandono di Beatrice e sebbene ci siano stati commenti spiacevoli da parte di alcuni utenti, in moltissimi si sono mostrati solidali con la gieffina. Anche Il reality ha pubblicato un post con un messaggio d’affetto rivolto all’attrice:

“La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Beatrice in questo momento di grande dolore”.

Da qui gli utenti si sono domandati se Beatrice Luzzi rientrerà o meno nella Casa. Viste le circostanze ci sentiamo di escludere la possibilità di ritrovarla nuovamente tra i protagonisti di questa edizione. Peraltro sempre il GF ci ha tenuto a fare chiarezza anche sul televoto:

“A causa dell’uscita di Beatrice dalla Casa di Grande Fratello, il televoto che vedeva coinvolti Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Moina La Ferrera e Rosanna Fratello è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Quindi di conseguenza per questa settimana il Grande Fratello ha annullato il televoto. La triste notizia che riguarda il padre di Beatrice Luzzi ha inevitabilmente cambiato le carte in tavola.