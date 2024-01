Spettacolo

Elodie ha annullato un concerto per un problema di salute, ma poi è andata in Egitto con Andrea Iannone. La polemica

In queste ore Elodie ha annullato un concerto all’ultimo minuto perché non si sentiva bene. La polemica è scoppiata nel momento in cui i fan hanno scoperto che la cantante si trova in Egitto con Andrea Iannone.

Elodie sommersa dalle polemiche

Proprio pochi giorni fa Elodie avrebbe dovuto esibirsi a un concerto a Teramo, ma lo ha dovuto annullare per cause di forza maggiore. Tramite un post sul proprio profilo Instagram ha affermato di sentirsi poco bene e anche i medici le hanno consigliato di prendersi una pausa. Qui di seguito le sue parole:

“Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato.

Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”.

Tuttavia è ormai chiaro a tutti che Elodie al momento si trova in Egitto con il fidanzato Andrea Iannone. I fan hanno sollevato una polemica. Come mai una persona che è influenzata e con la tosse parte per un viaggio insieme al compagno? Forse si trattava di un altro impegno lavorativo? Non lo sappiamo, ma in queste ore ha pubblicato lei stessa una Story.

Vediamo l’ex allieva di Amici mentre parla con la voce rauca e molto bassa, quindi è evidente che qualcosa non va. Probabilmente adesso sta meglio di salute a parte la tracheite e per tale ragione può stare al sole in spiaggia anche se deve comunque riposarsi. In sovraimpressione ha scritto: “Piano piano mi riprendo, buon anno in ritardo“.

Nonostante in molti abbiamo criticato questo comportamento Elodie è davvero in difficoltà con la propria voce. Quindi non ci resta che attendere e sperare in un suo ritorno sulle scene il più in fretta possibile.