NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Gennaio 2024

Grande Fratello

Pochi minuti fa, con un comunicato ufficiale, il Grande Fratello ha annunciato che Beatrice Luzzi ha lasciato la casa. Tuttavia sembrerebbe che l’attrice non farà più ritorno all’interno del reality show.

Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello

Pochi minuti fa è accaduto qualcosa che ha dell’incredibile. Con un post pubblicato sui social, il Grande Fratello ha annunciato che Beatrice Luzzi ha ufficialmente lasciato la casa di Cinecittà. Come si legge nel comunicato, l’attrice è stata costretta ad abbandonare il loft per motivi personali, tuttavia ai più non è sfuggito un dettaglio. Come sappiamo solo qualche settimana fa la Luzzi, sempre a causa di problemi familiari, è stata costretta a lasciare la casa per pochi giorni. In quel caso tuttavia gli autori del reality show avevano specificato che l’attrice sarebbe mancata solo “momentaneamente”.

Stavolta invece sembrerebbe che Beatrice non farà rientro in casa e che dunque abbia definitivamente abbandonato la trasmissione. Attualmente non sappiamo ancora quali siano state le ragioni che abbiano spinto la gieffina a fare ritorno alla sua vita. Tuttavia di certo nelle prossime ore ne sapremo senza dubbio di più.

Sul web naturalmente non mancano già le prime teorie, ma al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio. Ciò che è certo è che Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello, e con ogni probabilità per sempre.

Non resta dunque che attendere per saperne di più e nel mentre inviare un enorme abbraccio a Beatrice, che di certo è la vincitrice morale di questa edizione.