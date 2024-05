Beatrice Luzzi torna nei panni di Eva Bonelli! ‘Vivere’ di nuovo su Mediaset dalla prima puntata

Spettacolo

Nicolò Figini | 31 Maggio 2024

Grande Fratello

Siete pronti a rivedere Beatrice Luzzi nei panni dell’iconica Eva Bonelli nella soap opera Vivere? Ecco quando torna in onda e su quale canale Mediaset.

Torna in onda Vivere con Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ha ritrovato un’enorme popolarità nel momento in cui ha deciso di prendere parte al Grande Fratello 2023/2024. Il suo modo d’essere e la sua risposta sempre pronta nelle discussioni l’hanno portata a venire apprezzata da un’importante fetta di pubblico. A molti infatti è dispiaciuto quando non ha vinto il reality, lasciando così il montepremi e la gloria a Perla Vatiero.

Tuttavia il suo seguito di fan non ha mai smesso di sostenerla, soprattutto coloro che già la conoscevano grazie al suo iconico ruolo in Vivere. All’interno della soap opera l’attrice ha interpretato Eva Bonelli, un personaggio femminile dal carattere molto forte che ha segnato la storia del piccolo schermo. Come riporta anche Davide Maggio, in una vecchia intervista con TGcom, l’attrice aveva dichiarato.

“La sua schiettezza e la sua impulsività mi appartengono al punto da essere i miei più grandi difetti. Eva mi ha davvero insegnato tanto, soprattutto come la forma di dire le cose a volte valga più della sostanza al punto da far confondere la lealtà con il cinismo”.

E adesso, tra pochissimo tempo, Vivere tornerà in onda sui canali Mediaset per permettere a tutti i fan, e alle nuove generazioni, di immergersi nelle avventure dei protagonisti. La programmazione è fisata per lunedì 10 giugno 2024 a partire dalle ore 7:00 sul canale Mediaset Extra. Gli episodi andranno avanti fino alle 11:30, quando verrà lasciato lo spazio alle repliche di Centovetrine.

Siete emozionati nel rivedere Beatrice Luzzi in questo iconico ruolo che l’ha resa famosa in tutta Italia tra centinaia di migliaia di telespettatori? Appuntamento quindi tra solo due settimane su Mediaset Extra con la primissima puntata della soap.