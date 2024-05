Spettacolo

Redazione | 31 Maggio 2024

Grande Fratello

Massimiliano Varrese quest’oggi ha rilasciato il suo nuovo singolo “Fai Clap Clap” su tutte le piattaforme digitali. Ecco il testo completo e di che cosa parla la canzone.

Il singolo di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese, dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, è tornato a lavorare assecondando il suo amore per la musica. In passato ha già rilasciato alcune canzone e nelle ultime settimane ha anticipato l’arrivo di “Fai Clap Clap“:

“Torno magicamente al mio primo grande amore: la musica. La maggior parte della gente mi conosce come Performer e come Attore, ma ho avuto la fortuna di lavorare in tutti i campi del mondo dello spettacolo a 360° e con i più grandi artisti anche a livello internazionale. Non tutti sanno che nasco come cantante ballerino e come cantautore, facendo parte di una delle più grandi major discografiche mondiali”.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi torna nei panni di Eva Bonelli! ‘Vivere’ di nuovo su Mediaset dalla prima puntata

Per quanto riguarda poi il significato della canzone, poi, Massimiliano Varrese ha rivelato che si tratta di un messaggio a seguito della sua permanenza al Grande Fratello. Nel brano tira fuori tutto ciò che non ha mai detto dopo le critiche ricevute durante la sua partecipazione al reality:

“Fai CLAP CLAP sono le parole che non ho mai detto negli ultimi sette mesi, dopo una delle più forti esperienze della mia vita che tutti conoscete, parole che tutti stanno aspettando. Mi viene da ridere ma a questo risponderà “leI”! Ah.. occhio che una volta visto il video non potrete più farne a meno!”.

Dopo l’uscita di “Fai Clap Clap” poi l’attore ha anche scritto sui social un lungo sfogo dicendo basta alla fake news e alle cattiveria di cui è stato vittima sui social: “Mai visto tanto odio in vita mia“. In molti sul web hanno anche ipotizzato il testo possa contenere svariate frecciatine a Beatrice Luzzi. Sarà davvero così? Qui sopra potete ascoltare la canzone completa di Massimiliano Varrese. A voi piace? Fatecelo sapere con un commento.