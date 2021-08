Beatrice Valli, Marco Fantini e i loro figli sono positivi al Covid (VIDEO)

1 Beatrice Valli e famiglia positivi al Covid

Beatrice Valli nelle scorse ore su Instagram ha informato i propri fan che lei, Marco Fantini e i loro figli hanno contratto tutti il Covid-19. Il virus purtroppo, a distanza di un anno, non sembra darci tregua e anche durante questa calda estate la diffusione non sembra placarsi. L’emergenza sanitaria ha costretto la coppia, così come tante altre, a rimandare già due volte il proprio matrimonio.

La Valli e la sua famiglia, come raccontato da lei stessa, in questi giorni non si sentivano benissimo e, dato che avrebbero dovuto rispettare tutti i protocolli del caso prima di fare ritorno a casa, si sono sottoposti al tampone. Il risultato, purtroppo, ha dato esito positivo. A farlo sapere è stata proprio lei attraverso i suoi canali ufficiali:

“Abbiamo tutti il Covid”, ha scritto in un primo momento Beatrice Valli. La notizia si è diffusa molto velocemente e l’influencer ha ricevuto un gran numero di messaggi da parte dei fan preoccupatissimi. Così l’ex di Uomini e Donne ha spiegato quella che è la situazione:

«Sì, ragazzi, anche i bimbi. Quello che sta un pochino peggio è Marco che non è molto in forma. Comunque ha già iniziato una cura, è separato da noi, perché lui è quello che sta peggio rispetto a noi. Era qualche giorno, infatti, che non stavamo benissimo», ha detto Beatrice Valli su Instagram.

Con queste storie, comunque Beatrice ha voluto tranquillizzare tutti, sottolineando come Marco Fantini per quanto non sia al top della forma, ha comunque iniziato a prendere dei medicinali specifici e si trova in un’altra stanza rispetto a lei e ai suoi bambini.

A seguire Beatrice Valli ha raccontato come stanno affrontando questa situazione…