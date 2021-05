1 La scelta di Beatrice Valli e Marco Fantini

Una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano è senza dubbio quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. Come in molti ricorderanno i due si sono conosciuti a Uomini e Donne e proprio negli studi del dating show di Maria De Filippi si sono innamorati. Dopo aver lasciato la trasmissione, l’influencer e il suo compagno hanno iniziato la loro vita insieme, e dal loro amore sono nate ben due figlie: Bianca, venuta al mondo nel 2017, e Azzurra, nata soltanto pochi mesi fa. Successivamente, nel settembre 2019 Fantini ha fatto alla Valli una meravigliosa proposta di matrimonio, che ha emozionato il web intero. Le nozze, previste per lo scorso anno, sono state tuttavia rimandate, a causa dello scoppio della pandemia.

Solo qualche settimana fa così Beatrice Valli ha fatto sapere che il matrimonio con Marco Fantini sarebbe slittato a settembre 2021. Adesso però pare che le cose siano nuovamente cambiare. Nel corso di un’ospitata a Casa Chi, l’influencer ha annunciato che le nozze saranno rimandate al 2022, non essendo questo l’anno giusto per sposarsi. La Valli ha anche aggiunto di voler dare il buon esempio ai suoi follower, e di voler fare le cose in grande. Non essendo permesse grosse celebrazioni così, Beatrice e Marco hanno deciso di rimandare il matrimonio al prossimo anno. Queste le parole della Valli, riportate da Gossipetv:

“Lo abbiamo rimandato all’anno prossimo. Sì, purtroppo nel 2022. Festeggiare in questo anno non sarebbe neanche… Innanzitutto sarebbe dare un esempio sbagliato. A noi piacciono le cose in grande, farlo in grande quest’anno sarebbe andare contro le regole. Vogliamo dare l’esempio, come abbiamo sempre fatto. Facendolo al meglio, in un momento di gioia e felicità”.

Non resta che attendere il prossimo anno dunque per le nozze di Beatrice Valli e di Marco Fantini. Nel mentre qualche mese fa proprio l’influencer ha svelato perché non parla mai sui social di sua sorella Ludovica. Rivediamo le sue dichiarazioni in merito.