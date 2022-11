NEWS

Andrea Sanna | 8 Novembre 2022

GF Vip 7 Pamela Prati

GF Vip, Pamela Prati sbotta in diretta

Puntata ad alta tensione ieri nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Pamela Prati in particolar modo è parsa piuttosto stizzita e non solo con alcuni vipponi, ma anche con lo stesso GF. Come mai? Partiamo per ordine. Ha votato Edoardo Donnamaria perché quest’ultimo poco prima le aveva chiesto se si sarebbe offesa in caso di nomination, dunque lei gliel’ha ricambiata con un pizzico di risentimento: “Mi ha chiesto questa cosa e lo voto anch’io”.

A quel punto Alfonso Signorini le ha chiesto se era un gesto vendicativo nei confronti del coinquilino ed è lì che Pamela Prati ha dato sfogo ai suoi pensieri: “No, non è per quello. Semplicemente spero di andare a Casa, perché tanto non c’entra nulla che io rimanga qui. No, ma lo dico veramente. Vi prego, mandatemi a casa. Perché? Semplicemente perché avete di meglio”. Per tentare di spronarla, il conduttore le ha fatto uno scherzo dicendole che Marco Bellavia è in quarantena per tornare da lei. Ma la showgirl è parsa davvero irremovibile: “Lo vedo fuori Bellavia, meglio”.

“Ma neanche mi avete salutata stasera tra un po’, dai Alfonso su”, ha sbottato Pamela Prati. Mentre Alfonso Signorini ha cercato di farle capire che deve dare la giusta importanza un po’ a tutti i vipponi e non solo a lei: “Se vi saluti tutti e 20 abbiamo chiuso il primo blocco del programma”. La vippona ancora infastidita, ha replicato: “Lasciamo perdere. Saluta chi vuoi tu. Va bene così”. A seguire si è passati alla nomination di Edoardo Donnamaria.

Il ragazzo, per l’appunto, ha fatto il nome di Pamela Prati: “Speravo la prendesse più sportivamente ma...”. Affermazione che ha fatto arrabbiare ancora una volta la Prati: “Ma uno che ti dice ‘ti voglio bene’ e poi ti nomina… allora ti nomino anch’io. Con Giaele ci sei fratello e sorella? Ah lo sei? Va bene, allora non sei amico mio. Non devo prenderla così? Io la prendo come mi pare, scusa. Ma devi dirmi anche come agire? Continua la tua love story, non sei più amico da oggi”.

(CLICCA QUI PER IL VIDEO) Non è mancata poi qualche battutina tra Pamela Prati e Alfonso Signorini. Il conduttore ha detto di voler fare qualcosa per lei, ma ancora una volta la concorrente è parsa una furia: “Io sono trasparente. Cosa dovete fare? Ma niente. Voi non fate mai vedere quello che faccio. Sono ormai invisibile, in tutti i sensi. Mai una gentilezza nei miei confronti”. Le è stato chiesto poi se volesse parlare con Orietta e ha risposto: “No grazie. Nemmeno con Bellavia, non voglio parlare con nessuno”.

Successivamente Alfonso Signorini le ha chiesto se le fosse passata e lei ha detto di no. Infine Pamela molto arrabbiata, si è lasciata scappare anche un’altra frase come: “Non ho detto di non voler frequentare Marco, ma preferisco farlo di fuori di qui. E non gli ho dato il due di picche, ma è meglio fuori. Vorrei vederlo fuori. Amore guarda, mi girano le paillettes, non rompetemi le paillettes” (CLICCA QUI PER IL VIDEO)