Beatriz corteggia Brando ma nel 2021 scriveva un post contro U&D e ne invocava la chiusura

NEWS

Debora Parigi | 9 Ottobre 2023

Uomini e donne

Beatriz di Uomini e donne in passato parlava male del programma di Maria De Filippi

A Uomini e donne stiamo imparando a conoscere Beatriz D’Orsi, corteggiatrice uscita sia con Cristian che con Brando. Ma alla fine ha scelto il secondo e lo sta conoscendo. La ragazza ha fatto parlare molto di sé sui social quando ancora era indecisa tra i due tronisti. E ha anche diviso gli spettatori tra coloro a cui piace e chi invece ha avuto da criticarla.

Ma ciò di cui parliamo oggi non riguarda il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, ma quello che lei ha scritto sulle trasmissioni della nota conduttrice. La pagina Instagram Very Inutil People ha infatti trovato un vecchio post pubbliato da Beatriz su Facebook nel 2021. La corteggiatrice il 19 marzo 2021 aveva condiviso pubblicamente un articolo del Corriere della Sera in cui si faceva sapere che, in occasione della Giornata delle vittime del Covid, per rispetto non sarebbero andati in onda sia Uomini e donne che Amici.

Beatriz, nel condividere questo articolo, ha aggiunto un suo commento che va proprio contro i due programmi della De Filippi. Ha infatti scritto: “Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell’intelligenza. Poi, a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”. Il post per i momento è ancora pubblico e può essere letto scorrendo il suo profilo Facebook.

Ovviamente sui social sono già partite le critiche. Perché partecipare a un programma criticato duramente appena due anni prima? Non è cambiato in questi anni. Tra l’altro la critica mossa riguarda l’intelligenza nel guardare o meno le trasmissioni di Maria De Filippi. Come si legge, è coinvolto anche il talent Amici e questo ha fatto partire un’altra polemica, poiché si tratta di un programma che forma artisticamente dei ragazzi e dà loro grandi possibilità di lavoro.