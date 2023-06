Santiago orgoglio di mamma Belen e papà Stefano: a 10 anni è già bilingue

NEWS

Debora Parigi | 29 Giugno 2023

Le rivelazioni sul figlio di Belen Roddriguez e Stefano De Martino

Conosciamo tutti Santiago, il figlio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno avuto insieme (lei è anche una bambina, Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese). Oggi lui è già un ragazzino, dato che ha 10 anni, ma mostra una grande maturità e molta bravura a livello scolastico e per il futuro.

De Martino ne ha parlato con il settimanale Grazia, raccontando quanto sia diverso suo figlio rispetto a lui alla stessa età. “Lo vedo molto più grande di come ero io a 10 anni”, ha spiegato. “Forse i computer, Internet hanno reso i bambini di oggi più veloci, smart”.

Santiago è un bambino molto aperto all’arte, ma Stefano De Martino non sa se intraprenderà lo stesso percorso suo e di sua madre Belen Rodriguez. Sicuramente gli studi che fa lo aprono molto a queste discipline. Frequenta una scuola america e, nonostante sia ancora piccolo, è già bilingue. Questo lo sta aiutando molto a pensare già in grande.

“È sensibile all’arte in generale. È creativo, disegna molto. Non so se si tratta di un qualcosa che ha ereditato a livello genetico o se dipenda dal fatto che in casa ha sempre respirato questo tipo di atmosfera. Frequentare una scuola americana, poi, ha influito sulla sua mentalità: lui pensa in grande e questo, forse, lo aiuterà a mettere a frutto i suoi talenti. È già bilingue, ha a disposizione il mondo intero per realizzare i suoi sogni”.

Insomma Belen e Stefano, che da un po’ di tempo hanno ritrovato l’amore che li unisce, possono dirsi molto felici e soddisfatti di loro figlio Santiago.