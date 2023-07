NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

La replica di Belen Rodriguez

Si continua a parlare di Belen Rodriguez in questa rovente estate. È ormai di pubblico dominio che la showgirl argentina e Stefano De Martino hanno messo nuovamente fine al loro matrimonio, nonostante a oggi non siano ben chiare le cause della separazione. Si mormora infatti che la conduttrice avrebbe scoperto alcuni presunti tradimenti di suo marito e che avrebbe dunque deciso di allontanarsi da lui. Nel mentre però Belen è stata paparazzata mentre baciava l’imprenditore Elio Lorenzoni e a quel punto i più maliziosi del web hanno prontamente parlato della nascita di una nuova coppia.

I diretti interessati tuttavia a oggi non hanno ancora commentato i pettegolezzi che li stanno travolgendo, e non è chiaro se in futuro decideranno di intervenire. Sui social però qualcuno non sembrerebbe credere al nuovo amore della Rodriguez e così alcuni utenti hanno accusato la showgirl di aver montato la storia con Elio. La stessa Belen ha così deciso di replicare, e la sua risposta in breve ha fatto il giro dei social.

Ma cosa c’è di vero dunque? Solo pochi giorni fa, anche il direttore di Novella2000 Roberto Alessi ha svelato come in realtà tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non ci sia altro che una semplice amicizia Questo l’editoriale che potete trovare sul numero del nostro settimanale attualmente in edicola:

Balla clamorosa. Non c’è proprio storia: è un amico che Belen vede da dieci anni, sempre in compagnia di altre persone. I baci e gli abbracci con Elio non contano. Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più. Insomma i ben informati assicurano che al momento “Belen è casta come un giglio”.