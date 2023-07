NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Temptation Island

Dopo la fine dell’esperienza a Temptation Island, in queste ore Mirko è stato avvistato con la tentatrice Greta

La segnalazione dopo Temptation Island

Due dei protagonisti assoluti della nuova edizione di Temptation Island sono stati Mirko e Perla. Solo la scorsa settimana, dopo un acceso e infuocato falò di confronto anticipato, i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, lasciando così il programma separati. Ma non è finita qui. Mentre Perla ha deciso di uscire dalla trasmissione col single Igor, col quale c’è stato un importante avvicinamento, Mirko ha deciso di continuare a conoscere la tentatrice Greta. Subito dopo il falò infatti il ragazzo ha affermato: “Come è andata? Sto qua, quindi è andata come doveva andare. Nel modo più giusto. Mi dispiace, però era giusto così. Sono consapevole di quello che ho fatto. Ti ho detto grazie? Se tu vuoi io resto qua”.

In questi giorni così numerose sono state le indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto dopo il reality tra Mirko e Perla, e solo poche ore fa un gesto del padre di lui ha fatto discutere il web. Il papà di Mirko infatti ha tolto il follow a Perla sui social, e allo stesso tempo ha iniziato a seguire Greta. A quel punto i più hanno ipotizzato che la conoscenza tra i due stia proseguendo, e poco fa sembrerebbe essere arrivata la conferma. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Proprio Mirko è stato avvistato con Greta dopo Temptation Island, e pare dunque che ancora oggi la coppia stia avendo modo di frequentarsi. Questo il video che in queste ore sta facendo il giro del web:

Questa sera nel mentre, nel corso dell’ultima puntata del reality show, scopriremo cosa sarà successo alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni e vedremo come terminerà il percorso dei concorrenti ancora in gara. Appuntamento alle 21.30, come sempre su Canale 5.