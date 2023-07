Belen Rodriguez, persone a lei vicine svelano dettagli sul suo rapporto con Elio

NEWS

Debora Parigi | 26 Luglio 2023

La verità su Belen Rodriguez tra Stefano De Martino ed Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati davvero? E cosa c’è tra la showgirl ed Elio Lorenzoni? Si può parlare di nuova coppia? Sono loro i grandi protagonisti dell’estate 2023 insieme al gossip che li circonda. Ma adesso tante domande hanno una risposta grazie al nostro direttore Roberto Alessi che ha ricevute delle notizie eslusive.

Come detto, è spuntato il nome di Elio Lorenzoni come nuova fiamma di Belen, o almeno questo è quello che dicono sul web. Storia totalmente diversa, invece, ciò che raccontato le persone vicine alla showgirl. Queste le notizie arrivate ad Alessi: “Balla clamorosa. Non c’è proprio storia: è un amico che Belen vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone”. E per quanto riguarda i baci e gli abbracci, le persone a lei care dichiarano: “Non contanto. Belen è così, fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più”. Insomma i ben informati assicurano che al momento “Belen è casta come un giglio”.

Con Stefano è appunto arrivato l’addio definitivo. Ci hanno provato e riprovato (forse anche per il figlio Santiago), ma non sono proprio riusciti a incastrarsi. “Sia Belen Rodriguez sia Stefano De Martino hanno gettato la spugna: non ha funzionato, stop, finito!”, scrive il nostro direttore. E proprio su di lui si chiacchiera sempre e si parla di suoi presunti tradimenti. Ma non sono mai uscita foto o segnalazioni conocrete. Come mai?

“Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela”, ci dicono le stesse fonti. “Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque”. Insomma, il conduttore non sarebbe un santo secondo queste fonti, ma per l’amore che il pubblico ha nei suoi confronti non uscirebbe mai niente sul suo conto che non sia di ufficiale e dichiarato proprio da lui. Sarà davvero cosi?

Dicerie o meno, i fan della coppia sono molto dispiaciuti, avevano sperato in un “per sempre” quando erano tornati insieme. Ma non possiamo farci niente se le cose non vanno. Quello che è certo è che saranno sempre degli ottimi genitori per il loro Santiago.