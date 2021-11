1 Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme

Nelle ultime settimane non si è parlato altro che della presunta crisi che ci sarebbe stata tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Come sappiamo solo da pochi mesi i due sono diventati genitori della piccola Luna Marì, tuttavia pare che ultimamente tra la showgirl e il suo compagno ci siano state diverse tensioni. A svelare dei retroscena sulla presunta crisi è stata anche Deianira Marzano, che sui suoi social ha affermato:

“Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonio neanche in cartolina. Sono circa 3 settimane che sembrerebbe non ci siano contatti. Tant’è che è subentrata la nonna con il suo aiuto. I vicini riportano litigate da più di due settimane. Che poi lei abbia postato una foto con dedica non vuol dire nulla. Perché si sa che nel momento di pace si cambia anche idea e magari si mette una foto. Detto ciò, Belen è stata sempre molto chiara sulle sue cose, senza aspettare che uscissero prima. Quindi sono certa che se lo riterrà opportuno sarà lei stessa a dirlo”.

La stessa Belen Rodriguez con un post sui social sembrava aver confermato la crisi con Antonino Spinalbese, senza però sbilanciarsi troppo. Adesso a fornire nuovi dettagli è il settimanale Chi, che svela cosa sarebbe accaduto. Secondo quanto si legge, i due avrebbero davvero vissuto un momento di crisi. Ma non solo. Pare anche che in un momento di piena tensione Antonino abbia fatto le valigie e sarebbe partito per La Spezia dove ha trascorso alcuni giorni insieme alla sua famiglia, mentre Belen sarebbe rimasta a casa con Luna Marì insieme a un’amica.

Tuttavia adesso arriva la lieta notizia. Il settimanale Chi infatti ha paparazzato la Rodriguez e Spinalbese di nuovo insieme, segno dunque che la crisi è stata finalmente superata! Tra i due sarebbe dunque tornato il sereno e le tensioni delle ultime settimane sarebbero ormai solo un ricordo lontano. Nel mentre solo qualche settimana fa a parlare di Belen è stato Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.