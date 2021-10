1 Il nuovo post di Belen Rodriguez

Da qualche giorno si sta parlando di un ipotetica crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A rivelarlo per primi Deianira Marzano, Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Non si conoscono moltissimi dettagli a riguardo e soprattutto non sappiamo se sia vero. Rosica, però, avrebbe scritto su Instagram: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto“. D’Anelli ha poi fatto eco dicendo: “Belen e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti“.

Il tutto è stato alimentato ancora di più dalla showgirl, la quale ha pubblicato sui suoi spazi social una frase in spagnolo: “Usa el amor como un puente. Buonanotte”, tradotta in italiano: “Usa l’amore come un ponte”. Il messaggio in molti lo hanno interpretato come un campanello dall’allarme. Nella giornata di oggi, inoltre, la conduttrice di Tu si que vales ha postato un’altra frase che farebbe crescere i sospetti e le preoccupazioni dei fan:

Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta. Perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto, sotto sperava di trovare.

Questo messaggio di Belen Rodriguez, quindi, potrebbe significare due cose. Potrebbe confermare la crisi tra la showgirl e Antonino Spinalbese. Oppure potrebbe trattarsi di una dedica rivolta al compagno con il quale ha di recente avuto Luna Marì. Nei giorni scorsi, tuttavia, Deianira Marzano ha lanciato nuove indiscrezioni riguardo alla coppia. Andiamo, quindi, a rivedere che cosa ha detto. Continuate a leggere…