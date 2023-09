Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Settembre 2023

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez in Rai?

Ultimamente si sta parlando molto di Belen Rodriguez, non solo in relazione alla nuova storia d’amore con Elio ma anche per il suo futuro lavorativo. Come sappiamo, infatti, qualche mese fa ha detto addio a Mediaset scrivendo un lungo post di ringraziamenti, mettendo anche a tacere coloro che parlavano di tensioni tra lei e l’azienda:

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me.

Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”.

Da quel momento si è vociferato che sarebbe passata a Discovery e poi su Sky. Entrambe le ipotesi, però, sono state scartate. Qualche giorno fa, invece, è apparsa molto contenta mentre dichiarava di starsi dirigendo verso l’appuntamento più importante della sua vita: “Si torna al lavoro“. E ieri sera è uscita una nuova indiscrezione su Belen Rodriguez.

Stando a quanto riporta anche Amedeo Venza sul proprio profilo Instagram, infatti, Belen starebbe per traslocare in casa Rai. A quanto pare sarebbe in trattativa per apparire come ospite in alcuni programmi e per diventare la protagonista di altri.

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni e non sappiamo cosa ci sia di vero. Vi terremo informati nel caso in cui ne dovessimo sapere di più. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.