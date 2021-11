1 La risposta di Belen Rodriguez

In questi giorni ha cominciato a diffondersi il rumor secondo il quale Belen Rodriguez e Damiano David si stessero frequentando. Una notizia arrivata dal nulla quando Deianira Marzano per prima ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente. Ovviamente non c’erano prove chiare a sostegno e, infatti, in un primo momento abbiamo preferito non riportare queste voci. A un certo punto, però, il leader dei Maneskin ha pubblicato una Storia nella quale sembrava proprio starsi riferendo a tutto ciò che stava accadendo sul web.

Il cantante, infatti, ha postato una foto con la scritta in inglese: “I’m reading a lot of bullsh**“, che in italiano si traduce con: “Sto leggendo un sacco di str****“. Il performer, infatti, è fidanzato felicemente da anni con Giorgia Soleri. I due sono più affiatati che mai e per molti è stato difficile credere che avesse potuto tradire la compagna in questo modo. Per quanto riguarda, invece, la conduttrice argentina, i rumor sulla sua crisi con Antonino Spinalbese hanno alimentato il gossip riguardante Damiano. Al momento non sappiamo come stiano le cose tra i genitori di Luna Marì. La cosa sicura è che con il leader dai Maneskin non c’è mai stato nulla.

Come facciamo a saperlo? In queste ultime ore proprio Belen Rodriguez ha fatto chiarezza. Mettendo, finalmente, un punto alla questione. Su Instagram, infatti, ha risposto al commento di un follower che le chiedeva: “Davvero frequenti Damiano?“. Allora, inevitabilmente, è dovuta intervenire: “Ma no! Siamo amici e lo stimo da morire da sempre!“. Il commento di Deianira, che già nutriva seri dubbi sulla faccenda, è stato: “Ecco, smentisce la leggenda metropolitana! Menomale che lei è sempre simpatica, ironica e disponibile, ma Antonino non c’entrava nulla!“.

Al momento non abbiamo idee di come stia andando il rapporto tra Belen e Antonino Spinalbese. Fatto sta che Damiano è innamorato e sempre molto vicino alla fidanzata Giorgia Soleri. Rivediamo, infatti, cos’è accaduto qualche mese fa…