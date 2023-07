NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

Un ex concorrente del Grande Fratello ha esultato per l’addio di Belen Rodriguez a Mediaset

L’esultanza per l’addio di Belen Rodriguez

Questa mattina abbamo parlato della situazione sentimentale di Belen Rodriguez. Pare, infatti, che la sua relazione con Stefano De Martino sia di nuovo in crisi ma al momento non abbiamo informazioni esatte e certe da fornirvi. Per tale ragione, mentre aspettiamo di saperne di più, passiamo alla sua vita lavorativa.

La showgirl, infatti, ha di recente lasciato Mediaset. In un primo momento si pensava che fosse stata l’azienda a lasciarla andare. Ma in seguito, tramite alcune sue dichiarazioni social, ha spiegato che è partito tutto da una sua decisione. Ecco che cosa ha rivelato:

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me.

Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”.

A commentare questa situazione è stato un ex gieffino, ovvero Simone Coccia Colaiuta. Su Instagram, non si sa se prima o dopo il messaggio di Belen Rodriguez, ha esultato per il suo addio:

“Finalmente il grande Pier Silvio Berlusconi ha cacciato una persona che in televisione non aveva né arte né parte, l’ex di Corona, Belen. Quanto ci godo!”.

Belen gli risponderà? Al momento non è dato saperlo, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse succedere. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.