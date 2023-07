NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Luglio 2023

Le parole di Belen Rodriguez

Poche ore fa, dopo giorni di rumor, è arrivata la conferma che Belen Rodriguez lascia ufficialmente Mediaset. Dopo anni passati al servizio dell’azienda, la showgirl argentina dice addio non solo a Tú sí que vales, ma anche a Le Iene, dove verrà sostituita da Veronica Gentili. La conduttrice intanto poche ore fa ha anche fatto sapere di aver abbandonato l’azienda di sua volontà, probabilmente per dedicarsi ad altri progetti. Solo nei prossimi mesi come sappiamo ritroveremo Belen nel cast di concorrenti della nuova edizione di Celebrity Hunted, e solo di recente si sono svolte le registrazioni del reality show.

Poco fa nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Con un post sui social infatti Belen Rodriguez ha rotto il silenzio e ha ringraziato non solo Mediaset, ma anche Maria De Filippi, che fin dal primo momento ha creduto in lei. Queste le dolci parole della showgirl, che in questi minuti stanno facendo il giro del web:

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”.

Il pubblico nel mentre ha accolto con dispiacere la notizia dell’addio di Belen Rodriguez a Mediaset, e in molti già sperano di rivedere presto la showgirl su Canale 5. A lei dunque facciamo un grande in bocca al lupo.