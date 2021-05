Chi è Cemre Gumeli, Deniz in Mr Wrong? Fidanzato e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Cemre Gumeli, interprete di Deniz nella serie TV Mr Wrong, dalla biografia alla vita privata: età, fidanzato, le serie TV e il profilo Instagram.

Chi è Cemre Gumeli

Nome e cognome: Cemre Gumeli

Data di nascita: 24 settembre 1993

Luogo di nascita: Turchia

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: attrice

Fidanzata: non abbiamo informazioni certe

Tatuaggi: Cemre non sembra avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @cemregumeli

Cemre Gumeli età, biografia e altezza

Conosciamo meglio chi è Cemre Gumeli, attrice turca diventata famosa per il ruolo di Deniz nella serie TV Mr. Wrong. Cemre è nata in Turchia, ma non conosciamo esattamente la città, il 24 settembre 1993. Ha quindi 27 anni di età ed è del segno zodiacale della Bilancia. Riguardo la sua altezza non abbiamo informazioni, così come anche per il suo peso. Parlando di tatuaggi, invece, non sembra averne, almeno non di visibili.

Riguardo i suoi studi, non abbiamo tantissime informazioni, però sappiamo per certo che ha fatto l’università. Ha infatti frequentato la Bilgi University.

Non abbiamo invece informazioni circa la sua famiglia. Quindi non conosciamo i rapporti con i genitori e se ha o meno fratelli o sorelli.

Vediamo quindi la sua carriera…

Cemre Gumeli carriera e serie TV

Come vi abbiamo detto, Cemre Gumeli lavora in Turchia come attrice. Il primo ruolo risale al 2016 nella serie TV Tatli intikam. Qui ha preso parte a tutti e 30 gli episodi e ha interpretato il personaggio di Simay.

Nel 2018 invece ha recitato nella mini-serie TV Servet nel ruolo di Hande Fettah. Sempre nel 2018 e nel 2019 ha poi recitato nella serie TV Elimi birakma nel ruolo, in 43 episodi, di Cansu Kara.

Infine nel 2020 per la carriera di Cemre Gumeli è arrivato il ruolo di Deniz Koparan nella serie TV Mr. Wrong (titolo originale Bay Yanlis). Qui ha vestito i panni della migliore amica della protagonista.

Scopriamo adesso la sua vita privata…

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Cemre Gumeli, ci chiediamo se l’attrice ha o meno un fidanzato.

Purtroppo non abbiamo molte informazioni a riguardo. Alcuni giornali di gossip turchi avevano detto che lei aveva intrapreso una relazione con il suo collega di Mr Wrong Serkay Tuturcu. I loro due personaggi nella serie fanno coppia e molti li davano in amore anche nella vita reale. Ma non sono mai uscite foto compromettenti fuori dal set. E i due non hanno mai dato conferma di questo rumor.

Cemre è molto riservata e quindi in generale non ci sono notizie sulla sua vita privata. Non sappiamo, a tal proposito, nemmeno quali siano state le sue vecchie relazioni.

Scopriamo adesso come seguirla sui social…

Cemre Gumeli: social e Instagram

Adesso che conosciamo meglio chi è Cemre Gumeli, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram. L’account attualmente vanta oltre 800 mila follower. Questo numero è sempre più in crescendo.

Il suo profilo è molto ordinato e soprattutto legato al lavoro. Infatti gli scatti sono quasi tutti riferiti ai set delle serie TV in cui ha recitato, anche con i colleghi.

Non mancano inoltre foto come modella per pubblicizzare vari capi di abbigliamento.

Non risultano altri profili social, solo account di pagine fan.

Novella 2000 © riproduzione riservata.