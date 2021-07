Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez a Tu si que vales? L’argentina assente alla prima registrazione

1 Belen Rodriguez sostituita da Giulia Stabile?

Ieri, martedì 13 luglio, è stata registrata la prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales. Il programma dovrebbe iniziare la messa in onda tra settembre e ottobre e avrà come sempre in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Alla conduzione troveremo ancora una volta Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ma proprio alla prima registrazione è stata assente Belen Rodriguez. I motivi sono abbastanza ovvi, dato che la showgirl ha appena partorito (il 12 luglio per l’esattezza) dando alla luce la piccola Luna Marì. Però ieri c’era una presenza nuova: Giulia Stabile.

La ballerina vincitrice di Amici 20, infatti, è comparsa in alcuni video dal backstage postati nelle storie del suo profilo Instagram da Rudy Zerbi in compagnia di uno dei conduttori: Alessio Sakara.

Il pensiero è che Giulia Stabile sostituisca Belen Rodriguez alla conduzione di Tu si que vales per la nuova stagione o comunque per alcune puntate, cioè fino a quando la showgirl non si sarà rimessa dal parto. Tra l’altro la stessa Belen dovrebbe anche condurre su Italia 1 un programma tutto suo dedicato alle mamme.

Intanto possiamo dirvi che Giulia Stabile si è anche esibita sul palco di Tu si que vales con una bella sorpresa per i fan…