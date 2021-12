1 Belen e Morrone mano nella mano

Whoopsee in queste ultime ore ha lanciato uno scoop che riguarda Belen Rodriguez e Michele Morrone. La showgirl argentina e l’attore pugliese sono stati pizzicati insieme, mano nella mano, in un noto ristorante di Milano, El Porteño Prohibido. Dalle immagini diffuse dal sito e pagina Instagram si vedono i due allontanarsi dalla folla e la conduttrice lasciarsi scappare qualche sorriso:

«Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone. Quali sono gli ingredienti per una serata da ricordare? Basta una domenica di dicembre, una location “piccante” e buon cibo… certo con un po’ di pepe. Mettici Belen Rodriguez e Michele Morrone e il gioco è fatto».

E ancora a proposito di questo apprendiamo: «Whoopsee è in grado di mostrarvi in esclusiva alcune immagini che ritraggono l’attore in compagnia della showgirl argentina. Eccoli mano nella mano durante una cena al ristorante “El Porteño Prohibido” a Milano.

Eppure non sembra passato molto tempo da quando il protagonista di “365 giorni” ha pronunciato queste parole: «Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…». Ora quel «chi lo sa» risuona più vero che mai, non credete?»

A quelle parole, ai tempi, Belen Rodriguez aveva risposto togliendo il segui dal profilo Instagram di Michele Morrone, anche se i due si conoscevano già da tempo. Ma a quanto pare, almeno da questo video, sembrerebbe che la pace tra loro si sia ristabilita.

Ma Antonino Spinalbese? Vi chiederete. Tra Belen Rodriguez e l’hairstylist si era vociferata una crisi, rientrata poi nel momento in cui i due sono stati paparazzati insieme alla loro bambina dal settimanale Chi. Andiamo a rivedere qualcosa di più a riguardo…