Belen Rodriguez ha una nuova fiamma dopo De Martino: la prima foto con il presunto fidanzato

Gossip

Nicolò Figini | 24 Aprile 2024

Belen Rodriguez

In queste ultime ore è stata diffusa la prima foto di Belen Rodriguez con quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato, ovvero Angelo. Ecco tutto quello che sappiamo sul gossip.

Il nuovo presunto fidanzato di Belen Rodriguez

Di recente Belen Rodriguez si sta concentrando molto sulla propria carriera, in particolar modo sul lancio della propria linea di prodotti di cosmetici. Da un po’ di tempo però si parla anche della sua vita privata in relazione a un nuovo flirt che avrebbe avuto inizio in gran segreto alcune settimane fa. Dopo aver archiviato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, infatti, si è rumoreggiato di un storia con l’ex Bruno Carella.

Tuttavia, quando questa è stata smentita sono venute fuori le prime indiscrezioni sulla love story con un certo Angelo. Non sappiamo molto sul suo conto, ma il giornale Diva e Donna ha pubblicato le prime foto di un weekend passato con la modella.

Sembrerebbe che insieme ai figli della conduttrice siano partiti per un viaggio a Disneyland e fino a oggi non era circolata alcuna fotografia. Il settimanale, come riporta anche il sito Today, fornisce alcune informazioni sul presunto compagno di Belen Rodriguez: avrebbe 34 anni, sarebbe originario della Sicilia e si sarebbe messo insieme alla showgirl verso la fine di marzo:

“Il nuovo amore di Belen: ecco Angelo. In esclusiva sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana ecco le prime immagini di Belen Rodriguez con il suo nuovo amore. Lui ha 34 anni ed è siciliano e la coppia si frequenta da inizio marzo. Eccoli insieme durante una gita fuori porta…”.

Al momento Belen non ha ancora commentato il gossip e di conseguenza dobbiamo prendere tutto ciò appena scritto con le pinze. Vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori informazioni. Nel caso in cui tutto ciò corrispondesse alla realtà non potremmo essere più che felici per Belen e la sua ritrovata serenità.