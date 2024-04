Gossip

Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2024

Ancora una volta Fedez finisce al centro del gossip. Stavolta il rapper è stato paparazzato in auto e fuori da un locale in compagnia di una misteriosa ragazza.

Fedez si gode la vita da single

Sappiamo tutti ormai che da diverse settimane Fedez e Chiara Ferragni hanno confermato la separazione, a seguito della dura e lunga crisi che li ha colpiti. Da quel momento il rapper e l’imprenditrice digitale hanno iniziato a svolgere vite del tutto diverse e ovviamente i loro ultimi movimenti non sono passati inosservati. Mentre l’influencer è sparita per giorni dai social (e solo di recente ha ripreso a mostrarsi), il cantante ha iniziato a godersi la vita da single. Dopo una vacanza a Miami con i suoi figli infatti Federico è volato in California per prendere parte al Coachella. Ma non solo. Rientrato a Milano l’artista ha iniziato a frequentare i locali più esclusivi della città e in queste ore è finito al centro del gossip.

Il settimanale Chi infatti ha paparazzato il rapper in compagnia di una misteriosa ragazza e in breve le immagini hanno fatto il giro del web. La rivista ha anche rivelato i dettagli della serata, che il cantante ha trascorso non solo con questa persona ma anche con alcuni amici.

Inizialmente Fedez ha fatto tappa a Casa Cipriani Milano, un esclusivo locale dove possono accedere soltanto i soci. Successivamente il cantante è stato beccato all’Armani Privè. Stando a quanto si legge Federico sarebbe arrivato alla discoteca con la sua nuova auto, una Ferrari, al bordo della quale ci sarebbe stata anche una misteriosa ragazza, che sarebbe un’amica dell’artista.

Al termine della festa, il rapper avrebbe fatto rientro nella sua nuova casa con due donne e due amici. Il cantante tuttavia non ha potuto fare a meno di notare i paparazzi che lo seguivano. Anziché nascondersi però li ha affrontati salutandoli con la mano.