Belen Rodriguez apre la sua linea di make-up Rebeya: tutti i prezzi

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Aprile 2024

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha appena pubblicato un video con il quale annuncia il suo nuovo progetto lavorativo: la fondazione di una esclusiva linea di prodotti di bellezza.

La linea beauty di Belen Rodriguez

Di recente abbiamo parlato di Belen Rodriguez per la sua intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan e di ciò che ha raccontato in merito al suo rapporto con Stefano De Martino oggi. Se sulla sua vita privata appaiono ogni giorno indiscrezioni, che vanno comunque prese con le pinze, non si sa molto della sua carriera.

Al momento i fan non sanno dove la rivedremo in televisione e lei stessa non si è mai espressa in tal senso. Tuttavia la Rodriguez qualche giorno fa aveva anticipato un nuovo progetto lavorativo dal nome “Rebeya”. Tante le ipotesi che si sono susseguite sul web e alcuni follower avevano pensato che potesse trattarsi di una canzone, così da lanciarla anche nel mondo della musica.

Altri però avevano indovinato e in mattinata hanno avuto la conferma. Oggi, 17 aprile 2024, scopriamo finalmente la verità: Rebeya è una linea esclusiva di prodotti di bellezza. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale possiamo vedere ciò che sarà possibile acquistare tramite lo shop.

Sul sito ufficiale possiamo selezionare ciò che si vuole comprare e in tale modo scopriamo che i prezzi si aggirano tra i 26 e i 40 euro. Non mancano mascara, illuminanti, correttori e gloss per tutti i gusti. Nella descrizione del posto scrive:

“Soy Rebeya. Lascio libera la mia fiamma, assecondo la mia libertà. Bellezza che puoi vedere, che puoi toccare, che puoi sentire – magnética”.

Belen Rodriguez si è quindi lanciata in una nuova avventura imprenditoriale e nelle sue Stories ha commentato il debutto scrivendo “ansia a palla“. Siamo sicuri che sarà un successo e tutti i suoi fan la sosterranno acquistando i prodotti che ha ideato per loro.