Gossip

Vincenzo Chianese | 5 Aprile 2024

Belen Rodriguez

Dopo la separazione avvenuta lo scorso anno, in queste ore Belen Rodriguez è stata paparazzata insieme a Stefano De Martino: pace fatta tra la showgirl e il conduttore?

Belen Rodriguez si riappacifica con Stefano De Martino

È trascorso all’incirca un anno da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di separarsi nuovamente. Poche settimane dopo la rottura, la showgirl argentina come ben sappiamo si è legata a Elio Lorenzoni e sembrava che la relazione fosse più seria del previsto, al punto che si è addirittura parlato di nozze. Tuttavia le cose a un tratto sono precipitate e la Rodriguez si è ritrovata di nuovo single. Di recente intanto sembrerebbe che le vecchie tensioni tra Belen e Stefano siano sparite e pare che tra i due ci sia stato un inaspettato riavvicinamento. Ma andiamo a scoprire di più.

Tutto è iniziato quando il nuovo numero del settimanale Gente ha paparazzato la Rodriguez proprio insieme a De Martino e al loro figlio Santiago. Stando a quanto si legge sulla rivista, pare che ci sia stata una riconciliazione tra la showgirl e il presentatore partenopeo, al punto che la stessa Belen si è recata a casa del suo ex marito, dove è rimasta per ben un’ora. Successivamente i due sono usciti insieme per andare a prendere il bambino a scuola.

Nelle foto scattate dal settimanale, vediamo Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Santiago sorridenti e felici mentre si dirigono verso l’auto, segno dunque che in famiglia sarebbe tornato il sereno. Ovviamente non si parla di ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. Tuttavia i due, in particolare per il bene del figlio, potrebbero aver deciso di mettere da parte i vecchi rancori per provare a vivere in serenità e in armonia.

La Rodriguez come se non bastasse pare essere tornata in buoni rapporti con Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì. Che per la showgirl dunque sia iniziata una nuova fase della sua vita?