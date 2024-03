Stefano De Martino torna a parlare di Belen e svela in che rapporti sono oggi

Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Marzo 2024

Belen Rodriguez Stefano De Martino

In quali rapporti sono oggi Stefano De Martino e l’ex Belen Rodriguez. Lui torna a parlarne in un’intervista

Dopo tanto tempo dall’ultima volta, Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez e svela in che rapporti sono oggi. Come va attualmente dopo la rottura?

Stefano De Martino

A Il Messaggero Stefano De Martino ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di lavoro, ma non solo. Una domanda è arrivata anche sulla sua vita privata. Come noto il conduttore di Stasera tutto è possibile attualmente dovrebbe essere single dopo la rottura. Nonostante ciò le domande sul suo matrimonio passato con Belen Rodriguez non sembrano mancare.

E così tra le colonne del giornale è arrivata la fatidica domanda: «Si è augurato che la storia con Belen passasse dalla “tragedia in primo piano” alla “commedia in campo lungo”. A che punto siamo?». A riguardo Stefano De Martino ha risposto in questo modo: «Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri», chiudendo così l’argomento. Con queste poche parole De Martino ha fatto sapere dunque che lui e Belen ormai si sono allontanati.

Mentre Stefano De Martino continua a dirsi concentrato sul lavoro e sui suoi progetti, non mancano rumor sulla sua situazione sentimentale. Di recente lo showman è finito al centro di un gossip, dopo una foto pubblicata con una ragazza, rivelatasi essere poi una sua cara amica. Qualcuno ha cominciato a ricamarsi su, ma il pettegolezzo è “morto” sul nascere.

Stefano De Martino peraltro è anche molto riservato sotto questo punto di vista e non ama rendere nota la sua vita lontana dai riflettori, sebbene spesso sia al centro dei pettegolezzi. Oggi il conduttore TV non fa parola sul suo privato e quindi non sappiamo se ha ritrovato l’anima gemella, nonostante i gossip su di lui non mancano di certo!