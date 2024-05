Belen parla per la prima volta dei motivi dell’addio a Elio: “Quando mia madre ha iniziato a litigare…”

NEWS

Debora Parigi | 3 Maggio 2024

Svelati i motivi per cui Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni hanno chiuso la loro storia d’amore. E c’entra la mamma di lei

A distanza di qualche mese dalla rottura con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta dei motivi che hanno portato alla fine del rapporto. Ed ecco che è venuto fuori che un ruolo fondamentale sulla decisione finale l’ha avuto proprio la sua mamma.

Nella fine della storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni c’entra la mamma di lei

È passato un bel po’ di tempo dalla fine della storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. I due sembravano felicissimi, ma poi è arrivata la rottura. Quali sono stati i motivi? In realtà non si sono mai saputi, poiché nessuno dei due ne ha mai parlato. Ma adesso Belen ha finalmente rotto il silenzio sulla vicenda e ha rivelato cosa è accaduto.

Ospiti da Alessandro Cattelan, Belen e Cecilia hanno parlato molto della nuova stagione di Celebrity Hunted. Le due, infatti, sono una delle coppie vip che deve scappare dai cacciatori e quindi hanno raccontato le loro impressioni per questa nuova esperienza. Ma hanno anche parlato di vita privata e in particolare della grande vacanza di Capodanno che hanno fatto tutti insieme. Proprio dopo questa vacanza è arrivata la rottura tra Belen ed Elio.

“Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno. C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli”. E ha aggiunto scherzando: “Non puoi capire i coltelli che sono volati”.

A questo punto Cattelan ha chiesto alle sorella Rodriguez se la loro madre Veronica andasse d’accordo con i loro fidanzati. Belen Rodriguez ha risposto di sì, ma Cecilia ha aggiunto che con il suo ex Elio ormai non più. Così Belen ha spiegato come proprio la madre sia stata fondamentale nella scelta di rompere con Lorenzoni.

“No, non ci andava d’accordo, mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti. Cosa che non fa mai”, ha detto Belen Rodriguez. “Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa”. La maggiore delle Rodriguez ha spiegato quanto sia importante il parere della madre nelle sue relazioni: “Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco”.