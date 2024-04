Stefano De Martino cancella il passato e rimuove dei tatuaggi (c’entra Belen?)

Social

Andrea Sanna | 30 Aprile 2024

Decisione presa da parte di Stefano De Martino! Il conduttore ha deciso di rimuovere dei tatuaggi dalla propria pelle e i più pensano siano gli ultimi segni della sua relazione (ormai finita) con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino rimuove alcuni tatuaggi

Si era già verificato in passato, ma ora che la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è conclusa definitivamente il conduttore ha deciso di rimuovere altri tatuaggi dal suo corpo. Si pensa possano essere gli ultimi segni che lo legano ufficialmente alla sua ex, come era accaduto anni prima quando entrambi si erano sottoposto al trattamento.

Su Instagram Stefano De Martino, che nel mentre sarebbe in trattative con la Rai per il suo futuro, ha condiviso un video dove ha mostrato di essere impegnato con la rimozione dei suoi tatoo. Nel filmato social il presentatore si è fatto vedere dai follower coperto da alcune bende, mentre la dottoressa come battuta gli ha domandato: “Che fatica, eh?”. Come risposta ha ottenuto un sospiro.

Successivamente in un’altra storia Instagram, Stefano De Martino ha tranquillizzato i suoi follower, che forse non avevano ben capito cosa stesse facendo: “È tutto a posto. Sto solo togliendo dei tatuaggi”. Non ha precisato chiaramente quali sarebbero quelli che ha deciso di rimuovere.

Si pensa però possa aver eliminato le due spade incrociate con la data di nascita (1989) così come quello di un timone con le due mani che si stringono. Altro che potrebbe aver tolto dalla schiena è la Virgen De Lijuan, patrona dell’Argentina, il Paese natale di Belen. Un disegno fatto nel 2014 che ricopriva totalmente la schiena del presentatore.

Vedremo se nei prossimi giorni o settimane Stefano De Martino interverrà per svelare quali sono effettivamente i tatuaggi che ha deciso di cancellare dalla sua pelle. O quantomeno fare chiarezza. Si tratta comunque di una pratica molto lunga e ci vorrà del tempo prima che scompaiano del tutto. Ma ormai non si torna più indietro.