In queste ore Gustavo Rodriguez è stato finalmente dimesso dall’ospedale a distanza di un mese dall’incidente che l’ha coinvolto. Sui social nel mentre arriva il dolce post di Belen Rodriguez.

Le parole di Belen Rodriguez per suo padre Gustavo

Sono state settimane intense e difficili le ultime per Belen Rodriguez e la sua famiglia. Gustavo, padre della showgirl argentina, a inizio dicembre è stato infatti coinvolto in un incidente e ha riportato gravi ustioni in diverse zone del corpo. A quel punto il papà della conduttrice è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ha così ricevuto le migliori cure possibili. In rete nel mentre gli utenti hanno tenuto il fiato sospeso e per giorni hanno inviato il loro affetto e il loro calore alla presentatrice e ai suoi cari.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne anticipazioni registrazione 3 gennaio 2025

Ieri così, a distanza di un mese dall’incidente, Gustavo è stato finalmente dimesso dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa. La notizia è stata naturalmente accolta con gioia e sembrerebbe che il peggio sia passato. Sui social nel frattempo in queste ore è arrivato il dolce post di Belen Rodriguez, che ha rotto il silenzio spendendo bellissime parole per suo padre. Queste le dichiarazioni della showgirl, che hanno commosso tutti i follower:

“So quello che mi hai sussurrato all’orecchio quando non si sapeva come ne saresti uscito. Sono rimasta in apnea. Oggi respiro, respiro più forte ancora sempre insieme a te. Inutili altre parole quando basta perderci tra le nostre pupille. Ti amo papà”.

Il peggio pare dunque essere passato per Gustavo, che adesso potrà godersi il calore della sua casa e della sua famiglia. In questi giorni nel mentre Belen Rodriguez è anche tornata in tv dopo mesi di assenza. La conduttrice ha infatti debuttato su Real Time con il programma Amore alla prova, che andrà in onda ogni mercoledì in prima serata.