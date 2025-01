Venerdì 3 gennaio 2025 si è svolta la prima registrazione dell’anno di Uomini e Donne. Ma cosa è accaduto in studio e come prosegue il percorso dei protagonisti del dating show? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è accaduto nel Trono Classico

Martedì 7 gennaio su Canale 5 torna ufficialmente Uomini e Donne. Dopo la pausa in occasione delle festività natalizie, il dating show è pronto a riprendere la sua programmazione e come al solito ne vedremo di belle. Nella giornata di venerdì 3 gennaio nel mentre si è svolta una nuova registrazione, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Ma andiamo dunque a leggere tutte le anticipazioni, come sempre fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha portato in esterna sia Gianmarco che Ciro e con entrambi i corteggiatori è scattato il bacio. In studio tuttavia Gianni Sperti ha attaccato Gianmarco. Il motivo? Il luogo dell’esterna, che era lo stesso scelto da Brando e Beatriz lo scorso anno. A oggi intanto Martina non ha ancora fatto sapere quando ci sarà la scelta, tuttavia potrebbe non mancare molto.

Sempre come si legge grazie alle anticipazioni, Maria De Filippi ha chiesto ai corteggiatori di fare un gioco. Ognuno dei due ha così dovuto dire qualcosa che non aveva mai detto alla tronista. A quel punto Ciro dichiara di essersi innamorato di Martina. Gianmarco, al contrario, afferma di non essere innamorato e che, secondo lui, non ci si può innamorare in contesto simile. A intervenire è così Gianni, che smentisce le sue dichiarazioni.

Si passa poi al trono di Francesca, che ha portato in esterna sia Gianmarco che Gianluca.

Cosa è accaduto nel Trono Over

Continuiamo a leggere le anticipazioni di Uomini e Donne e vediamo cosa è accaduto nel Trono Over.

Diego e Claudia hanno deciso di chiudere in maniera definitiva la loro conoscenza. Ma non solo. Il Cavaliere ha anche scelto di abbandonare il dating show, non sentendosi più a suo agio nel rimanere nel parterre.

Si passa poi a Sabrina, che chiude la frequentazione con Diego. Quest’ultimo invece continua a uscire con Cristina.