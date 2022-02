1 Problemi per Belen Rodriguez a Le Iene?

Come già sappiamo Belen Rodriguez ha debuttato quest’anno come conduttrice de Le Iene accanto a Teo Mammucari. Da anni i due condividono lo stesso palco di Tu si que vales. La prima è presentatrice mentre il secondo è uno dei giudici insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Per la showgirl argentina, però, non starebbe filando tutto liscio. Si starebbero, infatti, creando dei malcontenti da parte della produzione.

A rivelare questa indiscrezione ci ha pensato Dagospia. Pare che Belen il giorno delle prove si sia presentata con due ore di ritardo. In un altro momento, invece, ha fatto fare da anticamera a Laura Casarotto, direttrice di Italia 1. Questo quanto si legge sul sito citato poc’anzi:

In quel di Cologno si mormora dei malumori provocati dall’approdo di Belen alla conduzione delle Iene su decisione di Piersilvio Berlusconi, che inizialmente aveva altri nomi in mente. Il giorno delle prove, l’argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo. In un’altra occasione, ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia1 Laura Casarotto. E poi il duo alla conduzione, Teo Mammucari e Belen, non sembra convincere nemmeno il pubblico. Belen ha obbligato gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo la showgirl argentina deluso le aspettative iniziali.

Ovviamente, teniamo a precisarlo, si tratta soltanto di indiscrezioni. Come tali, infatti, vanno prese con le pinze. Non sappiamo esattamente cosa ci sia di vero e cosa no. Forse con il tempo lo scopriremo. Nel frattempo, però, possiamo andare a vedere un’intervista che Teo Mammucari ha rilasciato a Novella 2000 all’interno della quale parla proprio di Belen Rodriguez. Continuate a leggere…