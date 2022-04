1 Il vestito di Belen Rodriguez

Come ben sappiamo quest’anno alla conduzione de Le Iene c’è Belen Rodriguez, che viene affiancata da Teo Mammucari. In queste ultime settimane però la showgirl argentina è anche finita al centro del gossip e del pettegolezzo, per via del ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia, Luna Marì, Belen si è riavvicinata nuovamente al conduttore. Solo di recente però i due hanno confermato di essere tornati insieme, a seguito di numerose indiscrezioni. Tutto a oggi sembrerebbe procedere a meraviglia tra la Rodriguez e De Martino, e pare che l’ex ballerino voglia anche sposare nuovamente la sua compagna, per dare il via al meglio a questo nuovo capitolo delle loro vite.

Ieri sera intanto è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, e ospite della trasmissione è stata Soleil Sorge. Come in molti sapranno solo qualche anno l’ex Vippona ha avuto una relazione con Jeremias, fratello di Belen, e nel corso della puntata non sono mancate delle battute a riguardo tra le due. Il web e il pubblico intanto è rimasto colpito dall’outfit scelto dalla showgirl argentina. Ma scopriamo di più.

Belen Rodriguez a Le Iene ha infatti indossato un bellissimo vestito viola, che ha subito attirato l’attenzione. Ma quanto costa l’abito? Si tratta di un vestito firmato David Koma, il cui costo è di €1.124,00. I sandali scelti dalla presentatrice invece sono firmati da Le Silla, e hanno un prezzo di €728,00.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà tra Belen e Stefano, solo qualche mese fa la showgirl ha svelato perché è finita la sua storia con Antonino Spinalbese. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.