1 Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Stavolta non si tratta di rumor e indiscrezioni. Stavolta è tutto vero. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati nuovamente insieme, dopo tanti dubbi da parte dei fan e telespettatori che si domandavano cosa stesse accadendo nelle loro vite. Questo anche perché i diretti interessati hanno sempre schivato domande sul loro possibile ritorno di fiamma, restando sempre piuttosto vaghi.

Nonostante tutto, però, non sono mancate paparazzate che li mostravano insieme, complici come una volta, in compagnia di loro figlio Santiago. Anche questa settimana su Chi è uscito un servizio con scatti che li vedevano più vicini che mai. Ma dunque che succede? Sono davvero ritornati a essere una coppia? La risposta è sì.

A confermare la notizia è stata la stessa conduttrice durante l’appuntamento di ieri con Le Iene. Belen Rodriguez ha risposto al tweet di una ragazza, letto nel corso della diretta, che non si è risparmiata nel fare complimenti a Stefano De Martino porgendole una domanda: “Belen io un po’ di capisco. Perché ormai è chiaro cha Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?”

Con fare ironico Belen Rodriguez non si è sottratta alla domanda su Stefano De Martino e ha confermato che sono tornati insieme, facendo poi una battuta ironica: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“.

Ha concluso Belen Rodriguez, come riportato da Biccy. Dunque chi ci ha sperato fino a oggi può festeggiare: la showgirl e il conduttore sono nuovamente una coppia. Siete contenti? E pensare che solo domenica Belen a Verissimo ha parlato del desiderio di avere un terzo figlio…